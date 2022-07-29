Минеева: Обороты гостиниц и турагентств Москвы выросли на треть

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, обороты гостиниц за шесть месяцев 2022 года достигли показателя в 44,7 млрд рублей, что в сегодняшних ценах на 31,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Кроме того, количество чеков за этот же период возросло на 11%, и достигло значения в 7,8 млн. А доход туристических агентств в первом полугодии составил 269,1 млрд рублей, что на 36,6% больше, чем в 2021 году, при этом количество чеков выросло на 37,3% — до 25,2 млн.