Появилось первое видео с жуткими кадрами смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

Появились первые кадры с места смертельного ДТП с пассажирским автобус на дороге между Уфой и Языково. Напомним, что в аварии погибло шесть человек, еще четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии и в ближайшее время будут доставлены на вертолете в Уфу. Состояние еще четырех пострадавших, по информации замминистра здравоохранения, оцениваются как тяжелые и средней степени.