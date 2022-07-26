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Въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов в выходной день

26 июля 09:23
Фото: 1MI
Въезд будет закрыт в субботу 30 июля, сообщили в городской мэрии.

Въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов в выходной день, а именно в субботу 30 июля. Так, по информации мэрии города, с 10:00 до 15:00 планируется перекрыть участок дороги от «Затонского шоссе в сторону улицы Придорожная Уфимского района (напротив АЗС Ufaoil) до путепровода в створе проспекта Дружбы народов».

Подчеркивается, что перекрытие необходимо для проведения чемпионата России по велосипедному спорту среди женщин и юниорок.

Ранее мы сообщали о закрытии участка улицы Пугачева на двухлетнюю реконструкцию — до 30 июня 2024 года. К слову, для проведения работ была построена объездная дорога в микрорайоне Кузнецовский затон.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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