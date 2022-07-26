Участок улицы Пугачева в Уфе закрыли на двухлетнюю реконструкцию

Процесс можно было наблюдать онлайн по видеокамере, установленной на пересечении улиц Армавирской и Пугачева. Около 10:30 на перекрестке появились сотрудники специальных служб. Спустя примерно полчаса участок полностью закрыли для проезда.
Движение перенаправили по объездной дороге, построенной в Кузнецовском затоне. В настоящее время на перекрестке стоит регулировщик, который указывает водителям направление.
В начале перекрытого участка установили заградительные бетонные блоки и тяжелую дорожную технику. Сами ремонтные работы здесь пока не начали.