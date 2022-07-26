Налоговый вычет, или Как вернуть 260 000 рублей при покупке квартиры

- На текущий момент, законодательством РФ сумма, с которой можно получить имущественный налоговый вычет ограничена 2 000 000 рублей. Это значит, что даже если ваша квартира стоит 5 000 000 рублей или 10 000 000 рублей, вы в любом случае получите фиксированную сумму в 260 000 руб. Но, если стоимость купленной квартиры превышает 2 000 000 рублей и вы состоите в браке, то законодательство РФ даёт возможность получить вычет и вам и вашему супругу (супруге). В этом случае максимальная сумма вычета составит 520 000 руб. А вот если стоимость вашей квартиры будет меньше 2 000 000 рублей, то вы получите 13% от стоимости квартиры. Например, 1 500 000 руб.*13% = 195 000 рублей. И в этом случае, для получения максимальной суммы, вы можете включить в вычет не только расходы на квартиру, но и на приобретение отделочных материалов и работы связанные с ремонтом квартиры. Либо получить разницу при покупке следующей квартиры. Так как начиная с 2014 года налоговый вычет можно получать с нескольких квартир, но не более 260 000 руб.