Унистрой построит в Уфе новый жилой дом на Коммунистической

Девелоперская компания “Унистрой” известна в Уфе как застройщик комплекса “Венский лес”. Жилой проект был сдан в сентябре 2020 года, на 3 месяца раньше срока и получил высокую оценку жителей. Это позволило Унистрой завоевать доверие уфимцев и создать в городе репутацию надежного застройщика, превосходящего ожидания клиентов и выполняющего свои обязательства в срок и даже раньше.
Уникальное расположение в зеленом микрорайоне, хорошие видовые характеристики, высокое качество строительство и формирования среды оценили и на федеральном уровне. Жилой комплекс “Венский лес” входит в ТОП-3 лучших проектов Башкортостана. Стильное городское пространство задает в Уфе высокий уровень жизни и комфорта, строительства и сервиса. Многие, кто не успел приобрести квартиры в Венском лесу, ждали нового проекта от застройщика. Им стал “Уникум на Коммунистической”.* Жилой дом вобрал в себя лучшие архитектурные тренды, опыт Унистрой в создании приватной жилой среды и функциональных планировочных решений.
Приватное пространство в центре
Жилой дом “Уникум” расположен в центре Уфы, на пересечении улиц Коммунистическая и Воровского. Через дорогу – одна из красивейших строящихся мечетей страны «Ар-Рахим». Рядом – Набережная реки Белая, Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, Софьюшкина аллея. Выехав на Проспект Салавата Юлаева, можно быстро добраться до любого района города, а также в аэропорт.
Ключевое отличие проекта от аналогичных жилых застроек - в создании по-настоящему приватной территории для отдыха и жизни, эксклюзивно для резидентов Уникума.
В доме будет 2 уровня. Первый - общественный, включает в себя street-retail:** магазины, кафе, аптеки и др. Второй уровень – приватный, - креативное пространство двора с лаунж-зоной, местами для работы, отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.
На первом этаже - бизнес-холл с консьерж-зоной, местом для ожидания гостей, библиотекой, офисом Сервисной компании и колясочной.
Видовые квартиры, ванные с окном, европланировки
В башне “Уникум” будет 25 этажей. Строгий элегантный стиль, витражное остекление, стильная подсветка подчеркивают статус здания и задают современное экстерьерное решение. С верхних этажей открывается живописный вид на набережную реки Белая, исторический центр Уфы и живописный пригород. В проекте представлено большое разнообразие планировочных решений: студии, 1-, 2-, 3-комнатные, в том числе евроформаты.
Есть эксклюзивные варианты с окном в ванной, угловыми панорамными окнами, а также мастер-спальнями, гардеробными и теплыми лоджиями. Квартиры будут сдаваться в качественной предчистовой отделке с горизонтальной разводкой отопления (трубы спрятаны в стяжке пола), радиаторами с системой терморегуляции от ведущих производителей.
Smart-дом с подземным паркингом
Квартиры будут укомплектованы системой «умный дом». На входе в здание – видеодомофоны с Face ID*** и автоматическим открыванием дверей. В квартирах будут установлены двери с биометрическими замками, гостевым доступами и видеоглазками. С мобильного телефона можно будет управлять включением-выключением групп розеток и освещения. В smart-квартирах также будут реализованы функция контроля протечки воды и пожарная сигнализация. Показания приборов учёта воды, электричества тепла будут автоматически передаваться в Сервисную компанию.
Дом оборудован подземным двухуровневым паркингом с лифтом. Всего - 103 места с изолированными въездами для каждого уровня. Проектом заложены семейные парковочные места для двух автомобилей, отдельные гаражные боксы, кладовые. В доме будет 3 скоростных лифта, 2 из которых – со спуском в паркинг. Территория двора, холл первого этажа и паркинг будут оборудованы видеонаблюдением.
Приобрести квартиру в Уникуме на Коммунистической можно в ипотеку, рассрочку без % до 5 лет,**** через сервис обмена жилья на новое Trade in.***** При 100% оплате предоставляется существенный бонус 3%.******
Подробнее о новом проекте Унистрой можно узнать по телефону (347) 225 77 16.
*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-3». Проектная декларации размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф
** Street-retail - формат торговой точки, располагающейся на улице.
*** Face ID - вход в подъезд через распознавание лица.
**** Жилищный накопительный кооператив «Жилищные Возможности» - потребительский кооператив, добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов. Решение Банка России от 13.08.2014 г.: «Присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр ЖНК». В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется Уставом ЖНК. Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Максимальный срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. Минимальный срок нахождения и паянакопления для выкупа квартиры составляет 2 года. В соответствии со ст. 24 ФЗ от 30.12.2004 г. №215 «О ЖНК» член Кооператива должен обеспечить погашение всех затрат, связанных приобретением квартиры, указанной в п.1.1. Соглашения о бронировании. Более подробно о ЖНК «Жилищные Возможности» на сайте: znkrf.ru
***** Программа «Trade-in» - программа приёма вторичного жилья (объекта недвижимости) в оплату первичного жилья путем реализации (продажи) объекта недвижимости через Агентство недвижимости.
****** При заключении договоров участия в долевом строительстве на квартиры, расположенные в ЖК по ул.Коммунистическая клиентам со 100% формой оплаты или с привлечением кредитных средств предоставляется снижение цены на 3% от цены договора, согласно прайс-листа застройщика. Срок программы: до 31.07.2022 г.
Программа не суммируется с другими программами и картой лояльности застройщика.
Подробнее о данных предложениях можно узнать в офисе продаж и по тел. (347) 225 77 16.
Настоящее предложение не является публичной офертой.