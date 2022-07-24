В Башкирии показали, как будет выглядеть новый мост через Белую

Новый мост проектируется длиной 400 метров, с ним будут связаны новые дороги протяженностью 5,5 км. Еще 2 км полотна планируется реконструировать. Предполагается, что мост сможет пропускать две тысячи автомобилей в час в обоих направлениях. Дата начала строительства пока не называется.