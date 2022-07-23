Спортивные центры и ремонт арочного моста — что известно о подготовке к 450-летию Уфы

В частности, строительство Дворца борьбы идет по графику: рабочие начали армирование и заливку бетоном фундамента. На базе Дворца планируется проводить соревнования по силовым единоборствам и другим видам спорта. В составе Дворца будет спорткомплекс, школа по спортивной борьбе, универсальный спортивно-концертный зал с амфитеатром на 3,4 тыс. мест и музей. Возведение Дворца планируется синхронизировать с благоустройством прилегающей территории — капитально отремонтируют проезжую часть и тротуары по ул. Мусы Гареева и Рехмукова, установят освещение и разобьют газоны. Также ожидается возведение спортивных центров в Инорсе (комплекс гребного слалома) и на въезде в Затон (Центр фехтования РБ).