«То ли белка, то ли конь»: уфимцы оценили ребрендинг герба Уфы к 450-летию города

Ирина В. считает, что «на старой больше похожа на куницу. На новой больше похоже на лошадь». Ильсия Ю. с Ириной В. согласна «Не понятно что там — лошадь, лиса, кошка, крыса… Может сурикат (млекопитающие из семейства мангустовых - прим.ред.), белка. Нанотехнологии ёпрст!!!» — недоумевает она в ответ на комментарий о схожести «новой» куницы с лошадью.