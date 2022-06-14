«То ли белка, то ли конь»: уфимцы оценили ребрендинг герба Уфы к 450-летию города

Одним из подарков к грядущему 450-летию Уфы, видимо, стал и обновленный герб города Уфы. Во всяком случае в официальных сообществах городских властей в соцсетях изменились аватарки. Герб Уфы сохранил главную героиню — куницу, однако пушной зверь претерпел некоторые изменения, которые очень уж не понравились многим пользователям в соцсетях.
В одной из групп в соцсетях устроили даже открытое голосование, в котором у жителей Башкирии поинтересовались, какой из вариантов герба нравится им больше - старый или обновленный.
Так, в опросе приняли участие 394 человека, 95,43% из них отдали свой голос за старый вариант герба, и лишь 4,57% понравился новый вариант.
Хамид В. не понимает, для чего гербу города понадобились изменения. — А зачем менять, старая чем вам не нравится, делать нечего что ли — задается он вопросом.
Любовь М., глядя на новую куницу на гербе, не может понять, точно ли это куница.
Это не поймешь - то ли куница, то ли белка, то ли конь.Любовь М.
Хаммат С. иронично предлагает еще одно художественное направление, в котором могли бы поработать дизайнеры. — Вы ещё в стиле кубизма изобразите, совсем с ума спрыгнули что ли –, пишет он.
Иван С. негодует и возмущается. — Старая лучше. И не нужно вот такими фигнями заниматься! Что это за каляки такие?! — гневается мужчина.
Любовь И. предлагает метаморфозы, которым подверглась куница, произвести и с фотографиями чиновников. — Руководству Уфы свои фотографии точно так же, в таком стиле, обновить бы — пишет она.
Зульфия Х. уверенно заявляет, что "старая" куница лучше. “Новая сделана: была не была, хотите не хотите — вот вам. Помятая бумага, сделанная на скорую руку. Старая лучше!» — считает она.
Насима А. также выступает за старый герб Уфы. «Денег некуда девать, вот и придумывают всякую ерунду, старая намного лучше» — гласит ее комментарий.
Тот случай, когда хотели лучше, но получилось как всегда… Несерьёзно, как никак герб это символика.Алсу С.
Эльвира С. проследила схожесть новой куницы с оригами. — Зачем японская куница? Пусть они видят в таком виде, нам это не надо. Верните нашу красавицу! — требует пользовательница.
Юсупьян А. задает в комментариях весьма острый вопрос — “Интересно, сколько бюджетных денег отмыли с новой эмблемой?».
Светлана А. и вовсе потребовала вернуть старый вариант — Оставьте старую, красивую, стройную и гибкую куницу. Не распространяйте это уродство на втором варианте — пишет женщина.
Ирина В. считает, что «на старой больше похожа на куницу. На новой больше похоже на лошадь». Ильсия Ю. с Ириной В. согласна «Не понятно что там — лошадь, лиса, кошка, крыса… Может сурикат (млекопитающие из семейства мангустовых - прим.ред.), белка. Нанотехнологии ёпрст!!!» — недоумевает она в ответ на комментарий о схожести «новой» куницы с лошадью.
Верните нашу «старую», хоть народ бы спросили. Развели детсад в администрации, картинки рисуют, наклейки клеят, займитесь делом, вы уже большие.Александра А.
Владимир Х. увидел в новой кунице на гербе сюрреалистичные мотивы. — Что за кошмар?! Зачем портить предыдущую эмблему города?! Как будто Сальвадор Дали рисовал. Что в голове у автора эмблемы было в момент создания образа?! — недоумевает комментатор, судя по всему перепутавший Дали с Пикассо.
Роза Ф. ставит ребром вопрос стоимости преобразований куницы. – Цена столь «гениального проекта»? Ощущение, что проектировал школьник на уроке информатики… Зачем?! Зачем нужно было менять, кто решил, что старая эмблема устарела?, – вопрошает женщина.
Алёна Х. считает, что к новому образу местные жители после возмущений привыкнут. — Ой, кто на неё внимания когда обращал? Повозмущаются и забудут, привыкнут — считает пользовательница.
Ramzilya R. с уверенностью пишет, что вместо куницы у авторов получилась лисица.– Получилась не куница, а бумажная пластика лисы. Где профессионалы???! Хвост у куницы приподнят, а у лисы наоборот…– считает пользовательница.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров показал символ предстоящего 450-летия Уфы - куницу, которая на разных картинках изображена с кубком, шариком и в меховой шапке. Предполагается, что зверек будет «рассказывать» о подготовке к празднованию юбилея города.