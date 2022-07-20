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Гигантские павильоны построенные для WorldSkills в Уфе начали разбирать спустя год

20 июля 14:26
Фото: Mkset.ru
После того как чемпионат рабочих прошел, власти хотели огромные павильоны передать районам, но до сегодняшнего дня они продолжали стоять недалеко от ТРК МЕГА.

Не так давно Mkset обратил внимание на состояние гигантский павильонов — наследия WorldSkills. Власти после большого праздника труда планировали сооружения передать районам, но буквально до сегодняшнего дня они стояли там, где были установлены год назад и, к сожалению, время их не щадило. Корреспондент Mkset к павильонам пробрался и узнал немало интересного.

Сегодня же, 20 июля, корреспондент Mkset застал демонтаж данных конструкций, и редакция полагает, что с большой долей вероятности павильоны начали разбирать именно после нашей публикации.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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