Гигантские павильоны построенные для WorldSkills в Уфе начали разбирать спустя год

Не так давно Mkset обратил внимание на состояние гигантский павильонов — наследия WorldSkills. Власти после большого праздника труда планировали сооружения передать районам, но буквально до сегодняшнего дня они стояли там, где были установлены год назад и, к сожалению, время их не щадило. Корреспондент Mkset к павильонам пробрался и узнал немало интересного.