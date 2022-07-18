Запустение и разруха: что произошло с гигантскими павильонами в Уфе для WorldSkills

До открытия чемпионата, во время и после его проведения неоднократно подчеркивалось, что оборудование, которое закупалось для соревнований, позже передадут ссузам Башкирии. Позже сообщалось, что все станки и инструменты отправили в учебные заведения республики. Что касается шатров, то 25 августа прошлого года государственное ИА «Башинформ» отмечало, что инфраструктуру, которая использовалась для соревнований, отдадут на нужны районов Башкирии. Об этом агентству стало известно по время визита на площадку премьер-министра Андрея Назарова.