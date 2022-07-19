mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Уфы рассказали, что происходит на месте карстового провала на Лесном проезде

19 июля 07:31
Фото: фото из телеграм-канала Ратмира Мавлиева
О том что происходит на месте, где 6 мая образовалась 50-метровая воронка, рассказал глава УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов 19 июля.

На сегодняшней оперативке в мэрии начальник уфимского УГЗ Рафаэль Ахметов отчитался о работах, которые ведутся на месте, где в начале мая на месте рабочего тоннеля штольни Восточного въезда Уфы образовалась воронка шириной 50 метров и глубиной 5 метров.

10 июня министр транспорта Башкирии Александр Булушев заявил, что ремонтные работы на данном объекте должны быть завершены до 15 августа. В данный же момент по информации главы УГЗ города Уфы на месте провала ведутся работы по цементированию барьерных скважин, укреплению грунтов грунто-цементными смесями, закачивание бетона под давлением, а также укреплению тоннелями и выравниванию площадки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48