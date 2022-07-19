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Власти Уфы показали единый дизайн фасадов зданий на примере элитного жилого комплекса

19 июля 08:06
Фото: скриншот презентации МБУ ЦГД
О том, что к 450-летию Уфа должна обрести дизайн-код рассказал директор МБУ “Центр городского дизайна” Руслан Алмаев 19 июля.

Руслан Алмаев на оперативке мэрии Уфы рассказал не только о необходимости появления единого дизайн-кода Уфы, о котором также говорил глава Башкирии, но и показал как негативные так и позитивные примеры оформления фасадов объектов малого и среднего бизнеса, таких как магазины, парикмахерские и другие объекты МСП в изобилии присутствующие на основных улицах Уфы.

Перед его выступлением мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, что Уфе нужен собственный документ с рекомендациями и рекомендациями по оформлению фасадов и улиц города, учитывая идентичность Уфы и ее особенности.

Примечательно, что в качестве положительного примера оформления фасадов были представлены фасады одного из элитных жилых комплексов Уфы а также фасад дома неподалеку от этого ЖК, негативный же пример показали магазины и другие организации расположенные на красной линии проспекта Октября и в центре Уфы.

Руслан Алмаев также рассказал о том, что будущий дизайн-код Уфы установит общие правила и рекомендации для застройщиков, предпринимателей, архитекторов и муниципалитета, а также облегчит понимание между ними.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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