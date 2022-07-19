Уфимцам предложили за деньги сняться в сериале вместе со звездами кино и сериалов

Именно в этот период в столице Башкирии пройдут съемки экшн-детектива «Счастье не за горами», к слову сказать несколько эпизодов картины уже отсняли в Белорецке, не только в самом городе, но и на скалах Белорецкого района. Белоречане и жители Магнитогорска уже снялись в массовке сериала, теперь настал черед уфимцев.