Хабиров остался недоволен тем как Мавлиев решает формальности с купанием на Кашкадане

Напомним, еще 10 июля «Кашкадан» появился в списке официальных пляжей от УГЗ города Уфы, 12 июня соответствующее распоряжение подписал Ратмир Мавлиев. Однако на озере продолжали красоваться гигантские аншлаги запрещающие купание, хотя они мало смущали желающих окунуться в новое озеро. Уфимцы завидев пляж в списке официальных ринулись купаться в нем, однако как выяснилось делать этого нельзя и по сей день.