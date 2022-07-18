Бенефициару «Госстроя» — экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову — продлили арест

Права дольщиков одного из жилых комплексов — «Московский» — восстанавливает Фонд развития территорий. Им решили выплатить компенсации. Кроме того, незавершенными остались еще три объекта: ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Белая река» и ЖК «Эрмитаж на Ленина». Достраивать их будет компания-инвестор «Садовое кольцо». Там обещают решить вопрос в третьем квартале 2023 года.