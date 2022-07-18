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Бенефициару «Госстроя» — экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову — продлили арест

18 июля 05:42
Фото: фонд развития территорий
Его продолжат держать под стражей до 22 октября, об этом Mkset сообщили в пресс-службе Советского районного суда Уфы.

«Госстрой-менеджмент» управлял компаниями-застройщиками, возводившими жилые комплексы. Работы на объектах прекратили, оставив обманутыми дольщиками порядка тысячи граждан. Кирилла Бадикова задержали, ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере при возведении многоквартирных домов. С 25 марта он находится под арестом.

Права дольщиков одного из жилых комплексов — «Московский» — восстанавливает Фонд развития территорий. Им решили выплатить компенсации. Кроме того, незавершенными остались еще три объекта: ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Белая река» и ЖК «Эрмитаж на Ленина». Достраивать их будет компания-инвестор «Садовое кольцо». Там обещают решить вопрос в третьем квартале 2023 года.

Чтобы инвестор смог приступить к работам, компании-застройщики будут банкротить. В процессе этой процедуры арбитражный управляющий назначит подрядчика, чтобы завершить строительство. Ранее в «Садовом кольце» рассчитывали, что смогут возобновить работы на объектах уже в августе.

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