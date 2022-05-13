Дольщикам «Госстроя» в Уфе назвали сроки

«Ходатайство о начале процедуры банкротства уже подано. И та модель, которая выбрана нами, не требует завершения банкротства, чтобы возобновить работы. При выборе способа решения проблемы мы исходили из того, что нам необходимо убрать риски, связанные с возражениями акционера, и как можно быстрее выйти на стройку. На сегодняшний день этот инструмент позволит нам в тот момент, когда будет назначен конкурсный управляющий, восстановить договор подряда через суд и возобновить строительство. Мы планируем, что это произойдет в августе, когда суд примет соответствующее решение», — прокомментировал управляющий партнер «Садового кольца» в Башкирии Михаил Фельдман.