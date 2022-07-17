«Доколе будут издеваться?!»: жительница Башкирии не может добиться лекарств для мужа

В комментариях к постам паблика ЦУР РБ, куда жители республики традиционно отправляют свои жалобы в надежде, что проблемы будут решены, к властям республики обратилась жительница республики Елена Потоцкая. По ее словам, муж Елены — ветеран боевых действий, прослуживший в армии 20 лет, больше года не может добиться лечения ног. Для этого необходим лекарственный препарат «Вазапростан», вошедший в 2021 году в пятерку самых дорогих лекарств, имеющихся в ассортименте аптек. Ответы представителей Министерства здравоохранения РБ просят подождать, чтобы разобраться в вопросе, и обещают дать оперативный ответ. Судя по скриншотам, которые прилагает к своим сообщениям, ответа Елена Потоцкая ждет не меньше полугода.