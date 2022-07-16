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Власти Уфы показали будущий облик путепровода на въезде в столицу

16 июля 09:11
Фото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"
Речь идет о путепроводе на улице Заки Валиди.

Власти Уфы показали будущий облик путепровода на въезде в город. Согласно проекту, мэрия города в качестве декора планирует установить вдоль проезжей части путепровода по улице Заки Валиди металлические элементы синего

Предполагается, что данное решение «придаст эстетику и красочность» объекту сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Известно, что изготовлены конструкции в Благовещенске, а установят их в августе.

Напомним, в прошлом году данный путепровод был реконструирован, в результате чего количество полос было увеличено с четырех до шести.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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