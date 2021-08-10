В Уфе раньше срока состоялось техническое открытие путепровода на улице Заки Валиди

Работы на съездах с развязки продолжаются и сейчас и их по прежнему планируют завершить в оговоренный срок, до 31 августа 2021 года. Путепровод расширен с 4 до 6 полос, а длина пролета была увеличена с 24 до 33 метров. По словам Радия Хабирова, новая развязка рассчитана на транспортный поток, который на треть превышает показатели прежней вместимости развязки.