В Уфе раньше срока состоялось техническое открытие путепровода на улице Заки Валиди

Техническое открытие путепровода, который расширяли в центре Уфы с января 2021 года, власти обещали провести 15 августа. Однако у строителей получилось завершить работы на 5 дней раньше. Сегодня техническое открытие путепровода состоялось и его посетил глава региона.
Работы на съездах с развязки продолжаются и сейчас и их по прежнему планируют завершить в оговоренный срок, до 31 августа 2021 года. Путепровод расширен с 4 до 6 полос, а длина пролета была увеличена с 24 до 33 метров. По словам Радия Хабирова, новая развязка рассчитана на транспортный поток, который на треть превышает показатели прежней вместимости развязки.
Радий Хабиров поблагодарил строителей и напомнил, что изначально планировалось открыть путепровод в декабре, на работы выделялся год, но работы все-таки удалось завершить раньше срока.
Глава Башкирии также в своем посте напомнил о грядущем завершении строительства нового моста через реку Белую и сообщил, что планируется открыть его в октябре текущего года.