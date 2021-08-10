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В Уфе раньше срока состоялось техническое открытие путепровода на улице Заки Валиди

10 августа 2021, 08:49
Фото: фото из соцсетей
Об этом в социальных сетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Техническое открытие путепровода, который расширяли в центре Уфы с января 2021 года, власти обещали провести 15 августа. Однако у строителей получилось завершить работы на 5 дней раньше. Сегодня техническое открытие путепровода состоялось и его посетил глава региона.

Работы на съездах с развязки продолжаются и сейчас и их по прежнему планируют завершить в оговоренный срок, до 31 августа 2021 года. Путепровод расширен с 4 до 6 полос, а длина пролета была увеличена с 24 до 33 метров. По словам Радия Хабирова, новая развязка рассчитана на транспортный поток, который на треть превышает показатели прежней вместимости развязки.

Радий Хабиров поблагодарил строителей и напомнил, что изначально планировалось открыть путепровод в декабре, на работы выделялся год, но работы все-таки удалось завершить раньше срока.

Глава Башкирии также в своем посте напомнил о грядущем завершении строительства нового моста через реку Белую и сообщил, что планируется открыть его в октябре текущего года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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