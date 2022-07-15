«Ни копейки не получил»: освятивший озера в Соль-Илецке священник ответил отдыхающим

Я священник Православной Церкви, иду туда, куда меня пригласят. В больницах, например, в реанимациях люди тоже часто не всегда одетые, но мы приходим и молимся о них и совершаем Таинства. Мы помолились на озере, где люди отдыхают и лечатся, кто захотел, подошел, попросил благословения, покропил святой водой. А кто не верит, или верит по-своему, тот не подошёл, какие проблемы?Александр Щукин