Голые попы и батюшка вокруг них: как отреагировали на освящение озер в Соль-Илецке

В ответ ей Марат Г. предполагает, что «видимо, не идёт в этом году бизнес». В спор вмешивается Мария Т. и поясняет, что «это делается для призывания благодати Божией на что либо». А вот Наташа У., судя по всему, сердится на администрацию курорта и достаточно остро выражает свое мнение.