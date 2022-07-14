Минеева рассказала об отраслях экономики с самым быстрым ростом

По сведениям мэрии Москвы, за шесть месяцев 2022 года зачастую устраивали на работу IT специалистов. Если сравнивать количество принятых и уволенных, то выходит 26%, что составляет порядка 20 тысяч работников. В оптовой торговле количество устроившихся на работу оказалось выше на 6%, то есть на 11,4 тысячи человек.