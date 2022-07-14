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Минеева рассказала об отраслях экономики с самым быстрым ростом

14 июля 19:59
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В российской столице активно берут на работу специалистов из областей IT, ученых, работников оптовой торговли и общественного питания. Такие данные озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По поводу этого заявления выразила мнение бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева.

Как сообщает vostokmedia.com, по словам бизнес-омбудсмена, использование маркетплейсов и онлайн платформ помогает решать вопрос занятости населения. Сферы IT, общественного питания, а также онлайн-форм образования и медицины — активно развивающиеся направления. Положительную динамику стоит поддержать, тогда и смежные отрасли будут иметь развитие.

По сведениям мэрии Москвы, за шесть месяцев 2022 года зачастую устраивали на работу IT специалистов. Если сравнивать количество принятых и уволенных, то выходит 26%, что составляет порядка 20 тысяч работников. В оптовой торговле количество устроившихся на работу оказалось выше на 6%, то есть на 11,4 тысячи человек.

Заммэра пояснил, такая тенденция связана с возрастающей востребованностью онлайн-заказов. Ведущие маркетплейсы и онлайн-магазины указывают оптовую торговлю как основный вид деятельности. В этих направлениях количество нанятых на работу людей за первые 6 месяцев текущего года значительно превысило число уволенных. В течение полугода устроенных на работу специалистов в сфере общепита после COVID-ограничений оказалось больше, чем уволенных на 14%.

Министр московского правительства, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов рассказал, что в рейтинг пяти востребованных в плане трудоустройства направлений вошли научные разработки и строительство.

Общий показатель наймов в отрасли научных исследований с начала 2022 года выше показателя увольнений на 31%. Рост по большей части обусловлен сферой технических и научных исследований. А в строительном бизнесе показатель разницы между нанятыми и уволенными сотрудниками составила 4,7 тысячи человек, или 2,5%. Статистика затрагивает первое полугодия 2022 года.

По мнению Владимира Ефимова, экономика столицы России отличается диверсифицированной структурой. Кризисы ей не страшны, поскольку она не подвержена скачкам на международных и внутрироссийских рынках. Если случается спад в каком-то секторе, происходит компенсация в другом. В течение двух последних лет работы в условиях ограничений COVID-19 была подтверждена эффективность подобной модели. Существенное значение имеют системная поддержка предпринимателей, открытость в отношении горожан, инвесторов, малого и среднего бизнеса.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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