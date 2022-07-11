Популярный среди жителей Башкирии курорт Соль-Илецк огородили колючей проволокой

Территорию одного из озёр на курорте в Оренбургской области огородили колючей проволокой. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Как отмечают пользователи, ограждения с колючей проволокой появились на территории одного из бесплатных озёр. На кадрах с озера видно, что добраться до озера сейчас можно только через один пустой пролёт в заборе. Однако и это, по мнению пользователей, ненадолго. Вероятно, что в скором на этом месте появятся ворота и вход будет ограничен.
Отмечается также, что среди людей озеро пользуется большой популярностью, а установка заборов и ограждений, по мнению пользователей, может быть связана с нежеланием местных предпринимателей терять прибыль.
Напомним, открытие курорта в Соль-Илецке в этом году было под угрозой срыва из-за карстовых процессов в солёных озёрах. При этом после открытия, всё же состоявшегося 20 июня, начали поступать многочисленные жалобы на организацию курортного отдыха. Примечательно, что некоторые из претензий были прокомментированы администрацией Солёных озёр.