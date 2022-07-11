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Популярный среди жителей Башкирии курорт Соль-Илецк огородили колючей проволокой

11 июля 06:02
Фото: Юлия Береговая / 1MI
О появлении на бесплатном озере заборов с колючей проволокой сообщают пользователи соцсетей

Территорию одного из озёр на курорте в Оренбургской области огородили колючей проволокой. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как отмечают пользователи, ограждения с колючей проволокой появились на территории одного из бесплатных озёр. На кадрах с озера видно, что добраться до озера сейчас можно только через один пустой пролёт в заборе. Однако и это, по мнению пользователей, ненадолго. Вероятно, что в скором на этом месте появятся ворота и вход будет ограничен.

Отмечается также, что среди людей озеро пользуется большой популярностью, а установка заборов и ограждений, по мнению пользователей, может быть связана с нежеланием местных предпринимателей терять прибыль.

Здесь, по мнению пользователей, в скором времени появятся ворота, а вход на бесплатное озеро будет ограничен
Фото: скриншот/ telegram-канал Оренбургский городовой

Напомним, открытие курорта в Соль-Илецке в этом году было под угрозой срыва из-за карстовых процессов в солёных озёрах. При этом после открытия, всё же состоявшегося 20 июня, начали поступать многочисленные жалобы на организацию курортного отдыха. Примечательно, что некоторые из претензий были прокомментированы администрацией Солёных озёр.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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