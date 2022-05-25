«Никакой ясности»: резидент курорта в Соль-Илецке о срыве отдыха жителей Башкирии

Как сообщал Mkset, для многих жителей Соль-Илецка курорт является единственным источником заработка. Горожане сдают жилье в аренду отдыхающим, кормят их, занимаются торговлей. Для туристов работает местный арбузный рынок. Узнав, что открытие сезона в этом году откладывается на неопределенные сроки, обеспокоенные предприниматели написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прояснить ситуацию. Сами местные жители не считают проблему с карстовыми процессами серьезной.