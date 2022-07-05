«Покупайте билеты на дни вперед»: руководство озер в Соль-Илецке ответило на критику

Отдыхающие в этом году на популярном курорте «Солёные озёра» продолжают отмечать множественные недочёты в организации его работы: от проблем с оплатой входного билета до грязных шезлонгов. Претензии прокомментировали в администрации лечебного курорта, сообщает издание 56orb.ru

В этом году туристы отмечают множество недочётов в организации работы курорта «Солёные озера» в городе Соль-Илецк Оренбургской области. Так, ранее отдыхающие рассказали в соцсетях о грязных шезлонгах, неоправданно высоких ценах за входной билет, а также про мусор на прибрежных территориях. Список недочётов продолжает расти. В числе новых претензий со стороны отдыхающих — нестабильная работа терминалов оплаты, неработающий душ и нехватка точек общепита. О попытке администрации ответить на накопившиеся жалобы сообщает издание 56orb.ru Одной из наиболее распространённых претензий отдыхающих является работа кафе на территории курорта. По их словам, точек общепита на озёрах катастрофически не хватает. Так, сообщается, что 24 июня там работало одно кафе на 70 посадочных мест, что при количестве туристов, составившем только в первый день порядка двух тысяч человек. В дальнейшем, как сообщает администрация, открылось ещё одно кафе на 120 посадочных мест, однако и количество отдыхающих к тому моменту увеличилось до шести тысяч. Неработающий душ — также популярная претензия отдыхающих. По их словам, на озерах работала всего пара душевых с учётом многотысячного наплыва туристов. В администрации, в свою очередь, информацию подтвердили, отметив при этом, что неполадки были связаны с аварией на городском водоканале. — 25 июня были кратковременные сбои работы платежной системы по банковским картам на турникетах входной группы с улицы Персиянова. Однако желающие могли купить билет в стоящих рядом кассовых терминалах и проходили на курорт по билетам. Что и делала часть отдыхающих. <…> Напоминаем, что во избежание очередей, все желающие могут приобрести билеты в кассовых терминалах сразу на несколько дней вперед. Действие билетов не ограничено по времени. Только после считывания в турникетах они считаются использованными, — говорится в ответе администрации курорта. Напомним, что вход на территорию курорта не бесплатный. Цена входного билета — 300 рублей. Ранее Mkset подсчитал, во сколько обойдётся отдых в Соль-Илецке для среднестатистической семьи. В свою очередь, в администрации курорта подобную стоимость объясняют тем, что на его территории постоянно улучшают условия для отдыха, для чего требуются большие инвестиции. Однако даже в случае, если цена в 300 рублей с человека вас не страшит, то случиться может и такое, что на озера вы все равно не пройдёте. Так, многие отдыхающие столкнулись с проблемой при оплате безналичным расчётом. В администрации подтверждают — электроника даёт сбои. Стоит отметить, что само открытие курорта в этом году было под угрозой срыва из-за карстовых процессов в солёных озёрах. Дата открытия курорта долгое время оставалась неизвестной. Позднее в администрации сообщили, что рекреационная зона откроется для посещения 20 июня. При этом почти сразу после открытия посыпались жалобы отдыхающих, а кто-то из жителей республики и вовсе окрестил курорт, как «говноотдых».

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