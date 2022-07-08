В Уфе осудят трех хоккеистов за дачу взятки для получения отсрочки от армии

Ранее сообщалось, что два бывших игрока клуба «Салават Юлаева» и один нынешний якобы обращались к предпринимателю Фариту Самигуллину за помощью в покупке военного билета. Отметим, что сам предприниматель был задержан сотрудниками ФСБ еще в апреле этого года по обвинению в посредничестве при передачи взятки, в частности, Самигуллин «помогал» уфимским спортсменам в получении военных билетов.