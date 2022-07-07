Троих игроков ХК «Салават Юлаев» заподозрили в покупке военников у бизнесмена из Уфы

В истории о долге родине хоккеистов и нежелании его отдавать становится все больше действующих лиц. «Чемпионат» со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщают о том, что троих хоккеистов хоккейного клуба «Салават Юлаев» заподозрили в покупке военных билетов у задержанного ФСБ в апреле нынешнего года экс-полицейского Фарита Самигуллина.
По данным, которые публикуют в СМИ, два бывших игрока клуба и один нынешний якобы обращались к предпринимателю Самигуллину за помощью в уклонении от службы в армии, а именно за содействием в покупке военного билета. Стоит напомнить, что Фарит Самигуллин был задержан именно за незаконную помощь спортсменам в получении военных билетов.
Однако Russia Today со ссылкой на свой источник в органах сообщает, что в отношении хоккеистов не проводилось и не проводится никаких проверок. Также осведомленный источник издания из силовых структур уточнил, что «никаких уголовных дел, где в качестве подозреваемых фигурировали бы фамилии игроков, также не возбуждено».
Mkset обратился за комментариями в пресс-службу следственного комитета Башкирии, однако в ведомстве пока не прокомментировали данную информацию.