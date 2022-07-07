Троих игроков ХК «Салават Юлаев» заподозрили в покупке военников у бизнесмена из Уфы

По данным, которые публикуют в СМИ, два бывших игрока клуба и один нынешний якобы обращались к предпринимателю Самигуллину за помощью в уклонении от службы в армии, а именно за содействием в покупке военного билета. Стоит напомнить, что Фарит Самигуллин был задержан именно за незаконную помощь спортсменам в получении военных билетов.