Экс-вратаря «Салавата Юлаева» вместо «Филадельфии» принудительно отправили в армию

Иван Федотов выступал за ХК «Салават Юлаев» в период с 2017 по 2019 годы, а также являлся вратарем сборной России, а теперь отдаст долг родине, сообщил «Спорт-экспресс» 4 июля.

О весьма неожиданном даже для самого 25-летнего хоккеиста Ивана Федотова повороте в его судьбе стало известно накануне 1 июля. В Северной столице Федотов был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, мало того, именитому спортсмену грозила 328 статья УК РФ — уклонение от прохождения военной службы. Сегодня же стало известно о том, что Иван Федотов будет принудительно отправлен проходить службу на севере, а именно в Архангельскую область, город Северодвинск. Напомним, в мае нынешнего года Федотов, выступавший за ЦСКА решил не продлевать контракт с клубом, а ведь в этом же году команда стала обладательницей Кубка Гагарина. Вместо игры в ЦСКА Федотов планировал играть в клубе НХЛ «Филадельфия» и даже подписал соглашение на год, но вместо солнечной Филадельфии ближайший год Федотову предстоит нахождение на побережьях Российских морей. UPD. РИА Новости сообщает, что по данным их осведомленного источника Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России, но в расположении Северного флота хоккеиста нет.

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