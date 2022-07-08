В Курбан-байрам в Уфе перекроют улицы близ мечетей, всю Набережную и парковку

Напомним читателю и о том, что в этом году власти согласовали лишь две площадки для совершение праздничного обряда жертвоприношения. Обе площадки находятся в некотором отдалении от центральной части города. Одна из площадок разместится на Северном автовокзале, который не функционирует по своему прямому назначению. Еще одна площадка для совершения жертвоприношения будет размещена в уфимском поселке «Зинино» у ТЦ «Караван». Примечательно, что на обоих площадках будут размещены и морозильные камеры, так что за сохранность мяса жертвенных баранов верующие могут не беспокоиться.