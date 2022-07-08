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В Курбан-байрам в Уфе перекроют улицы близ мечетей, всю Набережную и парковку

8 июля 10:05
Фото: 1MI
В праздничный день движение транспорта будет ограничено не только из-за праздничных богослужений, сообщили в уфимской администрации 9 июля.

Уже завтра, 9 июля в Уфе планируют ввести ограничения для движения автомобильного транспорта. Разумеется одной из причин станет празднование Курбан-байрама. По этой причине с раннего утра, а именно с 4 часов утра и до 15 часов. Ограничения будут введены в двух районах города

  • улица Тукаева (от улицы Цюрупы до улицы Зайнуллы Расулева);
  • крайняя правая полоса у здания No5 по улице Комарова.

Также напомним нашим читателям и расписание праздничных намазов в мечетях Уфы — вот оно.

Напомним читателю и о том, что в этом году власти согласовали лишь две площадки для совершение праздничного обряда жертвоприношения. Обе площадки находятся в некотором отдалении от центральной части города. Одна из площадок разместится на Северном автовокзале, который не функционирует по своему прямому назначению. Еще одна площадка для совершения жертвоприношения будет размещена в уфимском поселке «Зинино» у ТЦ «Караван». Примечательно, что на обоих площадках будут размещены и морозильные камеры, так что за сохранность мяса жертвенных баранов верующие могут не беспокоиться.

Еще одним поводом для ограничения движения с 7 часов утра до 15:30 станет проведение в столице Башкирии спортивных состязаний, а именно чемпионата и первенства по триатлону. На это время для проезда автомобилей в Уфе перекроют улицу Набережную от Монумента Дружбы до дома 230 по этой улице.

Ряд праздничных мероприятий приуроченных к празднованию 100-летия с рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева также намечен на 9 июля. Для безопасного проведения этих мероприятий с 7 до 10 часов утра парковка перед парком Победы закроют для машин.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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