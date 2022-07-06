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График праздничных намазов на Курбан-байрам в мечетях Уфы в 2022 году

6 июля 12:42
Фото: 1MI
9 июля во всех мечетях столицы Башкирии пройдут праздничные намазы, 6 июля появилось расписание с точным временем проведения молитвы.

В субботу 9 июля мусульмане всего мира празднуют один из главных праздников в году — праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Стало известно расписание праздничных намазов в уфимских мечетях.

Раньше всего, в 6 часов утра верующие начнут читать молитву в мечети «Ихлас» по адресу улица Сочинская, 43.

В 7:00 утра 9 июля праздничную молитву начнут в мечети «Мадина» по адресу улица Фронтовых бригад, 10 и в медресе имени Марьям Султановой по адресу улица Мустая Карима, 3.

В 8:00 праздничный намаз начнут читать в Демской районной мечети по адресу улица Мусоргского, 48, в мечети «Рамадан» по улице Бабушкина, 3, в мечети «Фатхислам» по улице Агрономическая, 1/19, а также в мечети поселка Шакша по улице Гвардейская, 54.

Намаз в здании Духовного управления мусульман по улице Чернышевского, 103 начнется в 9 часов утра. В это же время намаз будут читать в мечети «Асия» в селе Максимовка по улице Сосновская 1/1, в мечети «Мунира» по улице Заозерная, 2, а также в мечети «Ихсан» по адресу улица Новая Атаевская 1, корпус 1.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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