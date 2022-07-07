Мэр Уфы Мавлиев представил нового главу Орджоникидзевского района

«Знакомьтесь, Маликов Альберт Фидаилович. С 6 июля глава администрации Орджоникидзевского района Уфы», — написал он.
Новый руководитель ранее работал в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями. Он «хорошо знает район, его особенности», отметил Мавлиев. По его словам, сейчас перед Альбертом Маликовым стоят амбициозные задачи. Он пожелал подчиненному «успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями, эффективной работы» и главное — не «забронзоветь».
Как сообщал Mkset, предыдущий глава района Марат Галиуллин вышел на заслуженный отдых. Об этом стало известно в конце апреля. При этом экс-чиновник остался советником уфимского мэра.