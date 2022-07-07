mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Уфы Мавлиев представил нового главу Орджоникидзевского района

7 июля 06:07
Фото: Ратмир Мавлиев/ VK
Руководить им будет Альберт Маликов, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в соцсетях.

«Знакомьтесь, Маликов Альберт Фидаилович. С 6 июля глава администрации Орджоникидзевского района Уфы», — написал он.

Новый руководитель ранее работал в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями. Он «хорошо знает район, его особенности», отметил Мавлиев. По его словам, сейчас перед Альбертом Маликовым стоят амбициозные задачи. Он пожелал подчиненному «успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями, эффективной работы» и главное — не «забронзоветь».

Как сообщал Mkset, предыдущий глава района Марат Галиуллин вышел на заслуженный отдых. Об этом стало известно в конце апреля. При этом экс-чиновник остался советником уфимского мэра.

#Новости#Наталья Балыкова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48