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Сайт IKEA после начала распродажи выдал сообщение о восстановлении сайта к 9 февраля

6 июля 05:50
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О проблемах, возникших при оформлении заказов на сайте компании, пользователи стали говорить ещё вчера

Пользователи продолжают отмечать странности в работе сайта шведской мебельной компании. Так, по их словам, при попытке входа в аккаунт возникает сообщение следующего содержания.

Сайт обещают восстановить к 9 февраля, однако не уточняют, какого года. Среди поьзователей популярно предположение, что это старое уведомление, не имеющее отношения к ситуации.

Фото: соцсети

Напомним, вчера стартовала распродажа IKEA, приуроченная к уходу компании с российского рынка. Почти сразу же в сети появились сообщения о многочисленных недочётах в работе сайта. Проблематично оказалось также и дозвониться до операторов горячей линии.

Напомним, шведская компания объявила о временной приостановке работы на территории России ещё в марте этого года. Перерыв в работе магазинов должен был продлиться до 31 мая. Однако позднее стало известно о намерении компании покинуть российский рынок, проведя перед этим серию финальных распродаж — сначала для сотрудников, а далее для всех желающих. Новость об уходе IKEA, в свою очередь, по-настоящему взбудоражила россиян. Так, некоторые из них за вознаграждение предлагали сотрудникам компании выкупить необходимые товары в рамках закрытой распродажи для персонала.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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