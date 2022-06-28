В Уфе заплатят 94 млн за вырубку несуществующих деревьев и демонтаж снятой брусчатки

В июне Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии объявило конкурс на благоустройство территории Советской площади, прилегающей к памятнику и колоннаде. Однако в смету заказчик включил такие работы, как разборка брусчатых тротуаров (на площади 750 кв. м), валка деревьев в городских условиях, корчевка 20 пней, расчистка вручную площадей от кустарника и мелколесья на площади 400 кв. м, демонтаж 30 скамеек и урн, а также разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом, различные бетонные работы установка гранитных ступеней и устройство асфальтобетонного покрытия.