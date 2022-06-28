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Певец из Баширии Элвин Грей поймал опасную инфекцию в Узбекистане

28 июня 07:31
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О состоянии своего здоровья музыкант рассказал подписчикам в соцсетях

Уроженец Башкирии певец Радик Юльякшин заразился инфекционным заболеванием во время визита в Узбекистан. Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам самого артиста, он заболел в ходе своей поездки в Узбекистан, где в качестве приглашённой звезды выступал на празднике Сабантуй. Там же во время визита певца царила жара, из-за которой кондиционеры в автомобилях и внутри зданий работают постоянно.

В результате этого Юльякшин вскоре почувствовал недомогание, а далее последовал гайморит. Сейчас, по словам певца, болезнь постепенно отступает.

Осталось только выспаться и всё тип-топ! — делится Юльякшин с подписчиками.

Напомним, несколькими неделями ранее Радик Юльякшин выступил с концертом в исправительной колонии. Примечательно, что после выступления ему преподнесли необычный презент от заключённых.

Отметим, что гайморит опасен тем, что при отсутствии лечения или его малой эффективности инфекция может перекинуться на другие участки и вызвать тяжелые последствия для всего организма.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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