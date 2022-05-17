Элвин Грей оказался в уфимской исправительной колонии

Элвин Грей оказался в уфимской исправительной колонии
Элвин Грей оказался в уфимской исправительной колонии
17 мая, 12:33ГородЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба УФСИН по РБ
Советник главы Башкирии Радик Юльякшин более известный под псевдонимом Элвин Грей оказался в уфимской колонии № 3, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по РБ.

Элвин Грей оказался в уфимской исправительной колонии № 3. Все дело в том, что советник главы Башкирии и заслуженный артист РБ и РТ в место лишения свободы прибыл с концертной программой и выступил перед 500 зрителями.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РБ, подобное мероприятие было организовано в колонии № 3 впервые. Так, Элвин Грей исполнил композиции на башкирском, татарском и русском языках, а также пообщался с осужденными. Кроме того отмечается, что концерт сопровождался световыми спецэффектами.

В частности, осужденный Алексей выразил надежду, что певец приедет в исправительную колонию с концертной программой вновь. Тем временем, в администрации учреждения заявил, что данное мероприятие — «не просто концерт, это целое незабываемое событие», ведь жизнь в колонии «все-таки не разнообразная».

Сам Элвин Грей сообщил, что идея организации подобного выступления возникла давно.

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