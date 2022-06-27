Лето в городе: в какой парк поехать с детьми в Уфе?

5. Парк им. Лесоводов Башкирии (Лесной проезд, 1/1)
Пожалуй, самая зеленая территория города — все-таки положение по соседству с ботаническим садом обязывает. Удачный вариант, если у детей есть велосипед или самокат, — к этому располагают протяженные асфальтовые дорожки и тихая, комфортная обстановка. Впрочем, стоит иметь в виду, что часть парка в хорошую погоду может отдавать шашлычной вечеринкой — знаменитая поляна с мангалами имеет свойство превращаться в крайне отталкивающий загон с громкой музыкой, назойливым запахом и шумными компаниями.
В парке есть небольшая детская площадка и вольеры с животными, но тут, как говорится, есть нюанс. В частности, до них довольно долго идти пешком — маленький ребенок может быстро устать, если под рукой нет коляски или чего-то подобного. Кроме того, в плохую погоду животные прячутся от визитеров. Детская площадка довольно маленькая, особенно учитывая ежедневный объем посетителей, более того — к нынешнему моменту она ощутимо нуждается в ремонте. Маленькая, но существенная деталь — парковаться, скорее всего, большинству посетителей придется через дорогу, около ВДНХ, поскольку парковка у Ботанического сада очень маленькая и крайне тесная.
4. Парк Победы (ул. Комарова, 5/1)
Главная точка притяжения в Черниковке. В качестве несомненных достоинств можно выделить большую и очень ухоженную территорию, где можно свободно бегать, прыгать и гулять.
Существенный плюс площадки — военная техника, на которую можно залезать с ногами. Важно: стоит учитывать ее габариты и быть осторожным в покорении механических вершин. На территории парка есть тематическая игровая площадка, которая вечером в будни в течение выходных густо облеплена детьми, поэтому время посещения лучше планировать заранее.
Как и во всяком крупном парке, на территории можно купить мороженое, сладкую вату или прокатить ребенка на машинке, управляемой через пульт. В выходные парковка парка чаще всего забита, поэтому автолюбителям стоит покружить по ближайшим дворам в поисках места для машины.
3. Парк им. Якутова (ул. Ленина, 65/3)
Парк, который обновили всего несколько лет назад, сохраняет все свои ключевые достоинства. Во-первых, здесь есть детская железная дорога, на которой можно совершить небольшое, но вполне настоящее путешествие вместе с ребенком. Во-вторых, на Солдатском озере можно покататься на лодке или катамаране. В-третьих, большая часть парка заполнена различными аттракционами — и в этом смысле стоит быть осторожным с тратами: нельзя просто так пройти через этот парк и не дать ребенку прокатиться на парочке каруселей.
Также на территории парка расположено несколько привычных детских площадок, оснащенных чуть более значительно, чем в простых дворах многоквартирных домов.
В качестве минуса стоит отметить наличие в парке тех самых скульптур, об отвращении к которым не раз высказывалась городская общественность.
2. Парк им. Гафури (проспект Октября, 77/1)
Нечто среднее между парком им. Лесоводов и парком им. Якутова: большая зеленая территория, которая граничит с парком аттракционов. С одной стороны, здесь приятно гулять, с другой — детям явно будет скучно просто ходить по дорожкам. Единственная на территории игровая площадка — к слову, довольно разнообразная — находится далеко от входа на проспекте Октября.
В парке работают несколько кафе, которые оставляют противоречивое впечатление: казалось бы, здесь можно перекусить, но при этом шум от общепита только портит тихий уют парковой зоны и, кажется, без них было бы лучше.
1. Парк динозавров (проспект Октября, 77/1а)
Для всех, кто уже не раз побывали на всех игровых площадках города, есть особая новинка, которая сочетает в себе все лучшие качества описанных территорий и предлагает свежие решения, — единственный в городе парк динозавров под открытым небом с фигурами доисторических ящеров в натуральную величину. Это социальный проект «Садового кольца», который находится в зеленой зоне на внушительной территории в 2,5 тыс. квадратных метров. Одновременно здесь может быть около 3 тысяч гостей, и им не будет тесно. При этом в парке можно увидеть, потрогать и сфотографировать 85 динозавров, которые снабжены познавательными табличками, — и этим парк не исчерпывается.
Помимо собственно динозавров, многие из которых умеют двигаться и аутентично рычать, здесь сосредоточено много сопутствующих аттракционов — от археологических раскопок и батута до веревочного парка и лего-городка, причем все они входят в стоимость входного билета. Для любознательных в парке организованы обзорные экскурсии с гидом, который расскажет про всех динозавров, также есть мастер-классы по лепке, рисованию и аппликации, образовательные и развлекательные квест-игры и яркие шоу-программы, еженедельно проводятся несколько крупных мероприятий. В парке работает атмосферная площадка для лазертага — одна из крупнейших в Уфе.
Напомним, ГК «Садовое Кольцо» — федеральный девелопер, который специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и осуществляет строительство жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры. По словам представителей компании, открытый четыре года назад в Уфе «Парк развлечений и динозавров» задумывался как проект по улучшению качества городской среды, но с тех пор вырос в настоящую интерактивную среду:
— Это пока наш первый социальный проект в Уфе, с помощью которого мы хотим сделать праздник доступным для всех детей республики. Сейчас мы ведем переговоры с мэрией, чтобы расширить программу, чтобы, например, к нам в парк регулярно приезжали воспитанники детских домов со всей Башкирии. В течение лета совместно с фондами мы организуем здесь социальные и благотворительные проекты, делаем для ребят спектакли и разнообразные шоу-программы.