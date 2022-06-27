Лето в городе: в какой парк поехать с детьми в Уфе?

Для всех, кто уже не раз побывали на всех игровых площадках города, есть особая новинка, которая сочетает в себе все лучшие качества описанных территорий и предлагает свежие решения, — единственный в городе парк динозавров под открытым небом с фигурами доисторических ящеров в натуральную величину. Это социальный проект «Садового кольца», который находится в зеленой зоне на внушительной территории в 2,5 тыс. квадратных метров. Одновременно здесь может быть около 3 тысяч гостей, и им не будет тесно. При этом в парке можно увидеть, потрогать и сфотографировать 85 динозавров, которые снабжены познавательными табличками, — и этим парк не исчерпывается.