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В Раевской ЦРБ установили новый рентген-аппарат

26 июня 09:30
Фото: 1MI
Новейший аппарат сможет обеспечить получение обзорных рентгенограмм большого формата.

В Раевской центральной районной больнице установили новый рентгеновский диагностический аппарат «Диаком», благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Аппарат предназначен для проведения стандартных рентгенологических исследований, который позволит не только получать цифровые диагностические изображения, но также произвести их обработку с последующим сохранением и передачей полученной информации.

Он позволяет получать полноформатные изображения высокого качества, проводить исследования с применением рентгеноконтрастных веществ. Также подходит для получения диагностической информации в условиях стационарных рентгеновских кабинетов, отделения неотложной помощи и травматологии.

— Мы очень рады получению нового рентгенодиагностического оборудования. С его помощью мы сможем проводить качественные обследования пациента и своевременно определять нарушения в нашей больнице, — отметила завотделением лучевой диагностики Люза Хафизова.

#Новости#Здравоохранение#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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