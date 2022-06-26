Обходные пути: поможет ли России параллельный импорт?

А вот с продукцией посложнее уже начинаются проблемы — нужно защищать покупателей от возможного контрафакта. Поэтому здесь требуется или сертификат соответствия ГОСТ Р или сертификат соответствия Таможенного союза, а это время, деньги и немало подводных камней, особенно если поставщик закупает, например, технику у посредников. Аналитики уверены, что тут открывается масштабное поле для коррупции на всех уровнях!