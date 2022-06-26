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Настоящий пример отваги и мужества: Стерлитамак простился с Максимом Ефимовым

26 июня 05:12
Фото: vk/Рустем Газизов
Военнослужащий участвовал в специальной военной операции на Украине, сообщил на своей странице в «Вконтакте» глава городской администрации Рустем Газизов.

Он рассказал, что Максим Ефимов был «настоящим сыном своего Отечества» и продемонстрировал пример мужества и отваги. Рустем Газизов пообещал родственникам погибшего солдата любую помощь, которая им потребуется.

У военнослужащего остались родители и сестра.

Накануне сообщалось о гибели уроженца Кугарчинского района Айдара Аиткужина и жителя Давлеканского района Андрея Стручкова.

В Башкирии организация «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» ведет набор добровольцев для отправки на Украину. Еще одна региональная организация «Ветераны десантных войск и спецназа» намерена создать второй добровольческий батальон, который будет носить имя героя России уфимца Александра Доставалова.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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