Настоящий пример отваги и мужества: Стерлитамак простился с Максимом Ефимовым

В Башкирии организация «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» ведет набор добровольцев для отправки на Украину. Еще одна региональная организация «Ветераны десантных войск и спецназа» намерена создать второй добровольческий батальон, который будет носить имя героя России уфимца Александра Доставалова.