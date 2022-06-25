В ходе спецоперации на Украине скончался рядовой Андрей Стручков

В ходе спецоперации на Украине скончался рядовой Андрей Стручков
В ходе спецоперации на Украине скончался рядовой Андрей Стручков
Сегодня, 17:26ОбществоФото: vk.com // Администрация Давлекановского района
Прощание с погибшим состоится 26 июня в 11:30.

На Украине в ходе военной спецоперации скончался уроженец Давлеканского района Башкирии Андрей Стручков.

Как сообщает администрация района в социальных сетях, прощание с погибшим состоится завтра, 26 июня, в 11:30 в районном Доме культуры

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы