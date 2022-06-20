В Башкирии ветераны хотят создать второй добровольческий батальон

Отметим, сбор добровольцев для отправки на специальную военную операцию был объявлен еще в конце мая. С данной инициативой выступили «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ». Так, спустя несколько дней желание вступить в отряд Шаймуратова, по словам председателя организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ», изъявили более 200 человек.