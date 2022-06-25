Колония в Башкирии отменила тендер на закупки надувного банана

Исправительная колония № 7 в Мелеузе отменила закупку надувного банана для базы отдыха «Дубрава» при учреждении. Как сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям, причиной тому послужил скандал вокруг аукциона. В частности, закупка надувного банана породила множество шуток, а на саму колонию № 7 обратили внимания СМИ.