mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Колония в Башкирии отменила тендер на закупки надувного банана

25 июня 17:21
Фото: 1MI
Тендер на закупку «банана» был размещен 22 июня, однако меньше чем через неделю закупка была отменена.

Исправительная колония № 7 в Мелеузе отменила закупку надувного банана для базы отдыха «Дубрава» при учреждении. Как сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям, причиной тому послужил скандал вокруг аукциона. В частности, закупка надувного банана породила множество шуток, а на саму колонию № 7 обратили внимания СМИ.

Напомним, что данный тендер был объявлен 22 июня, цена закупки не должна была превышать 132,9 тысяч рублей. Так, плавательное средство должно было вмещать в себя 6 человек.

Позже в пресс-службе управления ФСИН по Башкирии пояснили, что надувной банан закупался для базы отдыха «Дубрава» при исправительной колонии № 7 в Мелеузе. Отмечалось, что база отдыха предоставление услуг по организации семейного отдыха.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48