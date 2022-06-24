Нерабочие ливневки и вода со всех улиц: июньский ливень затопил дороги и дворы в Уфе

Напомним, что похожая ситуация в Башкирии была в еще начале июня, тогда в море в Уфе образовалось В Демском районе, а в Бижбулякском, Чишминском районах и Давлеканово под водой оказались придомовые участки и огороды. Обеспокоенные жители сообщали на видео, что после ливней на грядках «ничего не останется». Кроме того, затоплены оказались дороги, на которых участках образовались и водопады — вода с моста стекала вниз на проезжую часть.