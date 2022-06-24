«Кто мечтал поехать — их уже нет»: обманутые паломники Башкирии обратились к Хабирову

Представитель ДУМ РБ также отметил, что осуществить поездку в 2021 году не удалось из-за ковидных ограничений в Саудовской Аравии, ограничивавших въезд туристов на территорию страны. В этом году Духовное управление мусульман республики получило 150 квот на совершение Хаджа, который пройдёт с 7 по 12 июля. Однако, по словам главы пресс-службы религиозной организации, на обманутых мусульман в этом году не хватит средств.