Правительство Башкирии взяло на контроль проблему обманутых паломников
17 февраля, 13:10ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве заявил, что подобного явления быть не должно.
Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рассказал о том, что при поддержке уполномоченного по делам хаджа в РФ Ильяса Умаханова организация паломничества будет теперь под особым контролем.
- Раньше у нас были обманутые дольщики и вкладчики, а теперь вот появились обманутые паломники, - отметил глава республики на оперативке.
По его словам, данную проблему подробно обсудили в Уфе на совещании 13 февраля. Известно, что мусульмане республики получат отдельные квоты на совершение паломничества.
Оператором всего этого процесса станет Духовное управление мусульман РБ, деятельность которого будет организована совместно с советом муфтиев России с последующей передачей всех полномочий ДУМ РБ.
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