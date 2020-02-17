Правительство Башкирии взяло на контроль проблему обманутых паломников

Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рассказал о том, что при поддержке уполномоченного по делам хаджа в РФ Ильяса Умаханова организация паломничества будет теперь под особым контролем.

- Раньше у нас были обманутые дольщики и вкладчики, а теперь вот появились обманутые паломники, - отметил глава республики на оперативке.

По его словам, данную проблему подробно обсудили в Уфе на совещании 13 февраля. Известно, что мусульмане республики получат отдельные квоты на совершение паломничества.