Рождаемость в Башкирии снизилась в полтора раза по сравнению с 2014 годом

По данным, озвученным Засядкиным, за семь лет в республике показатели рождаемости упали почти в полтора раза. Если в 2014 году в Башкирии было 60,2 тысяч новорожденных, то в 2021 году — всего 39,3 тысяч. Наряду с этим чиновник отмечает также и снижение числа женщин фертильного (репродуктивного) возраста. Если в 2018 их число в республике насчитывало порядка 944,5 тысяч, то по итогам 2021 года их число составило 917 тысяч.