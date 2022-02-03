Замминистра здравоохранения Башкирии призвал родителей «прислушаться к голосу разума»

Замминистра обратился к родителям, которые опасаются прививки Спутник-М. По словам Засядкина, большинство россиян верят недоказательной медицине, что по его мнению, является странным явлением.

Замминистра здравоохранения Игорь Засядкин призвал родителей, чьи дети попадают под прививочную кампанию, прислушаться к голосу разума и фильтровать информацию в интернете. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге администрации Уфы. - У нас есть особенность в Российской Федерации - мы можем принимать БАДы и лечиться гомеопатией, которая вообще никаких клинических испытаний не проходила и потенциально может быть существеннее опаснее любого самого сильнодействующего препарата. Мы не боимся принимать антибиотики по первому кашлю, хотя во всех остальных странах это достаточно сильное табу. Но мы боимся проверенной вакцины, при том, что и у Советского Союза, и у Российской Федерации всегда было преимущество по вакцинации. Мы всегда одними из самых первых начинали массово прививаться, - рассказал Засядкин. Замминистра также подчеркнул, что это такая же обычная прививка, которая входит в календарь россиянина. По словам Засядкина, опасения родителей весьма странны, так как вакцина была признана медицинским сообществом. - Я смотрел блогеров в интернете, адекватные и разумные из них призывают детей, даже если у них родители антипрививочники, писать заявления в поликлиники и идти. Эта вакцина безопасна и уже достаточно большое количество привиты. Это не самая сложная медицина, на самом деле, - добавил он. Напомним, что вакцинация детей является полностью добровольной. Ранее минобр Башкирии сообщал, что вакцинация школьников должна быть полностью добровольной и никаких запретов для невакцинировавшихся быть не должно.

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