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В Уфе шестилетний ребёнок прогулялся по подоконнику пятого этажа

19 июня 15:57
Фото: Антон Засимов / 1MI
Мальчик вышел на оконный карниз на пятом этаже жилого дома пока его бабшука отвлеклась, сообщает УГЗ Уфы

Непринужденную прогулку шестилетнего мальчика по оконному карнизу на пятом этаже дома по улице Ферина засняли и опубликовали в соцсетях местные жители.

Сообщается, что на публикацию в соцсетях отреагировали спасатели. Как сообщают в УГЗ Уфы, по прибытии на место пострадавших обнаружено не было — мальчик 2016 года рождения, будучи под присмотром бабушки, воспользовался моментом пока та была в ванной и совершил свою экстремальную прогулку.

Напомним, что по данным прошлогодней статистики при падении из окон в Башкирии погибли восемь детей, а травмы получили — 23. О том, какое наказание предусмотрено для родителей, не уследивших за своим чадом, Mkset рассказывал здесь. Также отметим, что случаи падения несовершеннолетних детей из окон уже были зафиксированы в этом году. Некоторые из инцидентов закончились трагедией.

#Новости#Азамат Нухов#Общество#Видео
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