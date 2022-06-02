«Детопад» в Башкирии: под окнами жилого дома снова нашли выпавшего из окна ребенка

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о падении из окна пятилетней девочки в городе Нефтекамск. Ребенок с множественными травмами был госпитализирован. Также в конце апреля республику шокировал случай в башкирской столице, когда в результате падения из окна многоэтажки скончалась двухлетняя девочка.